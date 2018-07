Analis Prediksi Rupiah Tertekan ke Rp14.462/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah diprediksi masih melemah karena imbas kenaikan mata uang dolar Amerika Serikat (USD), meski Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan level suku bunga acuan di 5,25 persen. Namun, diharapkan pelemahan tersebut lebih terbatas seiring katalis positif lainnya datang dari dalam negeri.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan adanya rilis Bank Indonesia yang mempertahankan level suku bunga acuan, meski dianggap positif untuk kondisi makroekonomi namun sepertinya tidak sepenuhnya direspons positif oleh nilai tukar rupiah. Sejauh ini, USD masih terlihat berkuasa terhadap mata uang rupiah.

Reza memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap USD hari ini bergerak di kisaran Rp14.475 sampai Rp14.462 per USD. "Dengan kondisi USD yang masih bergerak positif maka akan disayangkan pergerakan rupiah yang masih berpeluang melemah," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.



Pergerakan rupiah masih melemah seiring imbas kenaikan USD yang merespons pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell terkait optimismenya pertumbuhan ekonomi AS. Namun, ia memperingatkan bahwa penetapan tarif impor yang tinggi bisa memengaruhi pergerakan ekonomi dari negara Paman Sam tersebut.



Untuk diketahui, Bank Indonesia memutuskan untuk BI 7 Day Reverse Repo Rate di level 5,25 persen. Selain itu, Bank Indonesia tidak mengubah suku bunga deposit facility atau tetap sebesar 4,5 persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar enam persen.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 134,79 poin atau 0,53 persen menjadi berakhir di 25.064,50 poin. Indeks S&P 500 merosot 11,13 poin atau 0,40 persen menjadi ditutup di 2.804,49 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 29,15 poin atau 0,37 persen menjadi 7.825,30 poin.



Saham IBM naik 3,27 persen setelah komponen Dow melaporkan hasil kuartalan yang melampaui ekspektasi analis. Laba per saham kuartal kedua perusahaan tidak termasuk barang-barang tertentu, mencapai USD3,08 dan pendapatannya mencapai USD20 miliar.









(ABD)