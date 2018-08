Rupiah Bisa Terimbas Kejatuhan Mata Uang Lira

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini diprediksi akan melemah. Salah satu faktor penyebab pelemahan tersebut yakni karena menguatnya indeks dolar.



Mata uang Paman Sam diperkirakan menguat di sekitar level 96,0-96,50 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia.

"Kejatuhan mata uang Turki Jumat lalu sebesar 18 persen hanya dalam satu hari mendorong investor menempatkan dolar sebagai safe haven," tutur analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Senin, 13 Agustus 2018.



Baca: Erdogan: AS Melancarkan 'Perang Ekonomi' Melawan Turki



Berbagai faktor menjadi pemicu jatuhnya mata uang Turki. Tingginya current account defisit negara tersebut yang tercatat sebesar 5,5 persen di semester pertama 2018 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.



Selain itu kenaikan tarif yang dikenakan AS atas produk ekspor Turki seperti alumunium dan baja masing-masing sebesar 20 persen dan 40 persen menjadi faktor fundamental yang mendorong kejatuhan mata uang lira.



Baca: Erdogan Ngotot Terapkan Suku Bunga Rendah



"Faktor politik juga turut mendorong kejatuhan mata uang Turki seperti keputusan Turki untuk membeli sistem pertahanan rudal dari Rusia membuat hubungan AS-Turki semakin memburuk," jelas dia.



Berbagai hal tersebut mendorong arus modal keluar dari Turki. Rupiah diperkirakan dapat terimbas dengan kejatuhan mata uang lira tersebut seiring ketakutan investor bahwa pelemahan ekonomi Turki akan berdampak pada negara-negara emerging market lainnya. Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.500 per USD-Rp14.600 per USD.





(AHL)