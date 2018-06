Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Rp13.870/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah bahkan sudah bertengger di bawah level Rp14 ribu per USD pada pembukaan perdagangan pagi ini.



Bloomberg, Senin, 4 Juni 2018, mencatat rupiah menguat ke level Rp13.871 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan, Rp13.871 per USD. Pada pagi ini, gerak rupiah ada di level Rp13.126-Rp14.213 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 2,52 persen.

Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat ke level Rp13.870 per USD, yang mencapai 18 poin atau setara 0,13 persen.



Sementara berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah pada pekan lalu diperdagangkan ke level Rp13.951 per USD.



Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini diprediksi akan sedikit melemah seiring naiknya yield (imbal hasil) US treasury (obligasi AS) dan semakin kuatnya ekspektasi investor bahwa tingkat suku bunga The Fed akan naik di Juni.



"Rupiah kemungkinan melemah kembali ke level Rp13.900 per USD-Rp13.960 per USD," ungkap Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Senin, 4 Juni 2018.



Dia menjelaskan data Personal Consumption Expenditure (PCE) April di AS tercatat sebesar 2,0 persen terbilang cukup kuat lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus analis sebesar 1,9 persen.



Alhasil, lanjutnya, berbagai data tersebut mendorong kenaikan yield US treasury sebesar tujuh basis poin (bps) ke level 2,90 persen.









(AHL)