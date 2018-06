Jelang Lebaran, Investor Bisa Mencermati Saham Berbasis Konsumsi

Jakarta: Semakin dekatnya libur Lebaran diprediksi akan berdampak pada bursa domestik. Beberapa saham pun bisa menjadi pilihan investor untuk berinvestasi.



"Para pelaku saham dapat mencermati saham-saham berbasis konsumsi, retail, dan crude palm oil (CPO) yang berpotensi mengalami kenaikan kinerja seiring datangnya momen Lebaran," tutur tim analis Samuel Sekuritas dalam hasil risetnya, Senin, 4 Juni 2018.

Selain itu, investor juga bisa mencermati saham-saham yang memiliki eksposur untuk ekspor yang cukup signifikan, seperti PT Indah Kiat Pulp and Papar Tbk (INKP).



Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto sebelumnya menilai kenaikan anggaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS aktif maupun pensiunan PNS sebesar Rp35,76 triliun dapat mendongkrak pertumbuhan konsumsi masyarakat di atas lima persen pada kuartal II-2018.



Saat ini konsumsi rumah tangga bergerak stagnan 4,95 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,94 persen.



"Saya rasa untuk triwulan II cukup signifkan bisa pertumbuhan konsumsi di atas 5 persen," ungkapnya saat ditemui Medcom.id di Hotel Ibis Harmoni Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.



Selain dipengaruhi kenaikan THR PNS, konsumsi rumah tangga kuartal II ini juga didorong oleh momentum lebaran serta libur panjang Idulfitri. Masyarakat, kata Eko akan belanja lebih banyak untuk mengunjungi objek-objek wisata.



"Tapi secara umum saya optimistis belanja itu dan stimulan libur maka kelas menengah lebih suka untuk konsumsi ke liburan," imbuh dia.



Sebab itu, pemerintah daerah maupun pengelola objek wisata disarankan menangkap peluang libur Lebaran yang kini bertambah menjadi 10 hari. Perbaikan infrastruktur dan tempat wisata perlu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan permintaan.









(AHL)