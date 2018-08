Rupiah Menguat Tipis

Jakarta: Mata uang rupiah naik pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah berhasil naik dengan stimulus kenaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2018 meskipun cadangan devisa terus berkurang. Dari global, rupiah mendapatkan sentimen positif dari melemahnya indeks dolar.



Bloomberg, Rabu, 8 Agustus 2018 mencatat mata uang rupiah menguat tiga poin dengan berada pada Rp14.439 per USD. Kemudian Yahoo finance mencatat mata uang rupiah stagnan. Sementara BI mencatat mata uang rupiah menguat dengan berada pada Rp14.439 per USD.

Indeks dolar melemah di sekitar level 95,0-95,20 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Hal tersebut didorong oleh penguatan Yuan yang kembali stabil setelah sempat tertekan cukup dalam sejak Jumat.



Yuan menguat 0,32 persen ke level 6,83/USD semalam setelah People’s Bank of China (PBOC) menaikan reserve requirement untuk perdagangan mata uang sehingga dapat menekan spekulasi terhadap Yuan.



Penguatan Yuan tersebut mendorong penguatan euro terhadap dolar sebesar 0,36 persen ke level USD1,15. Dengan penguatan Yuan tersebut rupiah kemungkinan menguat. Lelang sukuk yang cukup baik pada Selasa lalu juga berpeluang memperkuat rupiah hari ini. Bid to cover ratio lelang sukuk naik dari 1,6 kali menjadi 2,7 kali. "Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.400 per USD-Rp14.460 per USD," kata analis Samuel Sekuritas Indonesia.





(SAW)