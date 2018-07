Rupiah Dibuka ke Level Rp14.373/USD

Jakarta: Gerak rupiah terpantau masih melemah. Bahkan pada awal perdagangan pagi ini sempat menyentuh level Rp14.373 per USD.



Mengutip data Yahoo Finance, Selasa, 3 Juli 2018, mata uang Garuda dibuka ke posisi Rp14.373 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di Rp14.375 per USD.

Namun demikian, perlahan gerak rupiah terangkat kembali dan mendarat di level Rp14.428 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai 53 poin atau setara 0,37 persen. Sementara rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi tercatat sebesar Rp14.365-Rp14.428 per USD.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya sempat memprediksi rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.390 per USD-Rp14.410 per USD.



"Dolar AS diperkirakan bergerak menguat di sekitar level 94,5-94,9 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro. Kenaikan tersebut didorong oleh ketakutan bahwa AS akan mengenakan tarif terhadap ekspor otomotif Eropa sebesar USD300 miliar," jelas dia.



Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,57 persen menjadi 95,012 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi 1,1609 dolar AS dari 1,1666 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3122 dolar AS dari 1,3190 dolar AS pada sesi sebelumnya.









(AHL)