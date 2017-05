IHSG Perdagangan Pagi Dibuka Menguat

Metrotvnews.com, Jakarta: Reli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terlihat pada perdagangan pagi di akhir pekan ini karena IHSG mampu berbaris di jalur hijau. Adapun gerak IHSG diperkirakan memiliki ruang untuk mengalami penguatan menyusul kenaikan harga minyak dunia.



IHSG Jumat 12 Mei 2017, perdagangan pagi terpantau mengalami penguatan sebanyak 32,29 poin atau setara 0,57 persen ke posisi 5.685. Level tertinggi IHSG berada di posisi 5.691 dan level terendah IHSG berada di posisi 5.675.

Sedangkan volume perdagangan tercatat sebanyak 382,4 juta lembar saham senilai Rp536 miliar dengan jumlah frekuensi sebanyak 21.931. Sebanyak 140 saham mengalami penguatan, sebanyak 38 saham mengalami pelemahan, dan sebanyak 83 saham tidak mengalami perubahan.Sementara itu, indeks Amerika Serikat (AS) kemarin ditutup melemah menyusul laporan penjualan buruk Macy’s dan Kohl yang memicu aksi jual saham department store dan menimbulkan kekhawatiran sektor ritel tidak banyak mendorong pertumbuhan ekonomi.Dari sisi ekonomi, data jobless claims tercatat turun 2.000 unit ke 236.000 dan di bawah estimasi konsensus. Sementara tingkat pengangguran tercatat masih rendah. Saat ini investor US menunggu dirilisnya data penjualan retail bulan April dengan ekonom memperkirakan kenaikan 0,6 persen.Dari pasar komoditas, harga minyak tercatat sempat menguat ke USD50,8 per barel menyusul persediaan minyak mentah US yang turun sebesar 5,2 juta barel di minggu lalu. Penurunan minggu ini merupakan yang terbesar di tahun ini. Sementara harga emas ditutup flat di USD1.225 per toz.Sedangkan IHSG diprediksi kembali menguat seiring dengan kenaikan harga minyak dan ekspektasi peningkatan konsumsi menjelang bulan puasa di akhir bulan dan Lebaran di bulan depan. EIDO tercatat flat, sementara nilai tukar rupiah tercatat melemah di level Rp13.358.(ABD)