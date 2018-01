Terseret Bursa Global, IHSG Minus 105,13 Poin

Jakarta: Pergerakan Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami koreksi pada penutupan perdagangan hari ini. Sektor konsumen masih memimpin pelemahan indeks hingga sore ini. Pelemahan juga terjadi di bursa acuan Asia.



IHSG, Selasa, 30 Januari 2018 tercatat mengalami pelemahan 105,13 poin atau 1,57 persen dengan berada pada 6.575. Volume perdagangan mencapai 10 miliar lembar saham dengan nilai Rp9 triliun.

Selain itu sebanyak 103 saham naik, 297 saham turun, 107 saham tak bergerak, dan 106 saham tak diperdagangkan. Sektor konsumer dan aneka industri memimpin pelemahan indeks. Tak ada sektor yang menguat pada penutupan perdagangan hari ini.



Hampir sebagian gerak bursa acuan di Asia juga melemah. Bursa acuan Jepang (NIKKEI 225) mengalami pelemahan 337 poin. Bursa acuan Tiongkok (Shanghai SE Composite) melemah 34 ,99 poin. Indeks acuan Hong Kong (HSI) melemah 359 poin. Indeks acuan Australia (ALL Ordinaries Index) melemah 52 poin. Indeks Singapura (Strait Times Index) melemah 28,33 poin.



Bursa AS mengalami profit taking setelah penguatan siknifikan akhir-akhir ini. Ada kekhawatiran akan kenaikan yield obligasi, inflasi, dan suku bunga yang berlebihan di AS. Di samping itu, investor tengah menantikan laporan keuangan emiten, Fed meeting, dan non-farm payrolls di minggu ini. Dari pasar komoditas, harga minyak melemah sementara batu bara masih terus menguat.



Sedangkan dari dalam negeri rencana pemerintah menyesuaikan formula baru dan menaikkan tarif listrik sejalan dengan kenaikan harga batubara dapat mendorong inflasi dan mempengaruhi daya beli masyarakat.



"Sejumlah bursa dibuka melemah pagi ini. IHSG berpotensi ikut melemah juga," kata Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia.







(SAW)