Perdagangan Pagi, Rupiah Berada di Rp13.741/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terpantau mulai kembali melemah tipis.



Mengutip data Bloomberg, Kamis, 15Maret 2018, rupiah dibuka melemah ke level Rp13.741 per USD dibandingkan sebelumnya yang berada di Rp13.734 per USD. Tak beberapa lama kemudian gerak rupiah terus tertekan ke level Rp13.750 per USD. Rupiah terpantau melemah hingga 16 poin atau setara 0,12 persen.

Sementara itu rentang gerak rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini berada di level Rp13.738-Rp13.754 per USD dengan year to date (ytd) return sebesar 1,32 persen.



Sedangkan mencatat data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah ke level Rp13.747 per USD. Rupiah melemah hingga 17 poin atau setara 0,12 persen.



Analis PT Binaartha Parama Sekuritas, Reza Priyambada, ‎dalam riset hariannya, mengimbau investor tetap mencermati dan mewaspadai, jika terdapat potensi pembalikan arah. Rupiah diproyeksikan akan bergerak di kisaran support Rp13.747 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.728 per USD.



Menurut Reza, ‎gerak mata uang Garuda mampu kembali menguat seiring respons positif terhadap pernyataan beberapa pejabat dalam negeri yang bisa lebih menenangkan pasar. Bank Indonesia (BI) mengakui, belum adanya potensi level terdepresiasinya rupiah hingga Rp15 ribu per USD, sejalan masih terjaganya fundamental ekonomi Indonesia.





(AHL)