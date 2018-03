Masih Ada Potensi Rupiah Melemah

Jakarta: Nilai tukar rupiah kembali berpotensi melemah terhadap dolar AS (USD). Meski melemah, diharapkan penyusutan selama satu hari ini dapat lebih terbatas, dengan begitu rupiah tidak berada di zona merah yang lebih dalam.



"Pelemahan rupiah seiring ketidakmampuannya ‎memanfaatkan pelemahan USD," ungkap Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, dalam keterangan risetnya, Jumat, 16 Februari 2018.

Meski begitu, Reza mengimbau investor tetap mencermati dan mewaspadai jika terjadi pelemahan lanjutan yang membayangi rupiah.



"Rupiah kami perkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.765 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.739 per USD," ungkap Reza.



Mata uang USD melemah‎ pada perdagangan Kamis, 15 Maret 2018, terhadap yen, Jepang. Tapi, tampaknya tidak cukup kuat mempertahankan rupiah di zona hijau. Pergerakan rupiah cenderung berbalik melemah.



‎Menurut Reza, masih adanya sentimen potensi terjadinya perang dagang akibat imbas proteksionis Presiden Trump telah menekan USD, karena khawatir akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi AS.



Di sisi lain, rupiah tidak mampu memanfaatkan kondisi tersebut, seiring dengan adanya rilis neraca perdagangan yang kembali mencatatkan defisit.



Sebagaimana diketahui, neraca perdagangan Indonesia selama Februari 2018 tercatat defisit sebesar USD0,12 miliar atau sekitar Rp1,6 triliun (kurs Rp13.700), karena impor selama Februari yang naik lebih tinggi dibandingkan ekspor.



Selain itu, pelemahan rupiah juga dipicu respons negatif pelaku pasar terhadap rilis Kementerian Keuangan yang mencatat total utang pemerintah hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp4.035 triliun atau naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3.556 triliun.



"Pada akhirnya rupiah terbentur sentimen tersebut, akhirnya rupiah tetap bertengger di zona merah," jelas dia.





(AHL)