Rupiah Cenderung Bergerak Melemah

Jakarta: Pergerakan rupiah masih akan cenderung melemah terhadap dolar AS (USD) di sepanjang hari ini seiring berkurangnya permintaan rupiah yang sebelumnya cenderung menguat. Diharapkan pelemahan dapat lebih terbatas, agar tidak terjadi pelemahan yang lebih dalam.



"Rupiah akan cenderung melemah, seiring berkurangnya permintaan rupiah.‎ Tapi ada harapan rupiah akan membaik, karena kondisi yang ada di AS," ucap A‎nalis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas, Reza Priyambada, dalam riset hariannya, Senin, 19 Maret 2018.

Adanya pelemahan ini, diproyeksikan membuat rupiah bergerak di kisaran support Rp13.777 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.439 per USD.



"Meski demikian, tetap cermati dan waspada jika terdapat pelemahan lanjutan, yang membuat rupiah jatuh lebih dalam," tutur Reza.



Reza mengatakan gerak ‎USD masih melemah di tengah masih adanya kekhawatiran akan terjadinya perang dagang dan kembali munculnya sentimen pergantian pejabat di pemerintahan Presiden Trump.



"Isu pergantian ini muncul seiring rencana Presiden Trump yang akan menggantikan Penasihat Keamanan AS. Pasar cenderung merespon negatif karena di khawatirkan dapat mengganggu stabilitas politik AS," jelas Reza.



Namun demikian, kata Reza, tampaknya rupiah tidak banyak berimbas. Di sisi lain, meningkatnya permintaan akan yen, Jepang, membuat rupiah terapresiasi, meski diiringi pemberitaan skandal yang dilakukan PM Abe. "Akhirnya rupiah pada perdagangan di pekan lalu ditutup merah," tutur Reza.





