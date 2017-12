MUFG Resmi Beli 19,95% Saham Bank Danamon

Jakarta: Bank of Tokyo Mitshubisi UFJ Ltd (MUFG) telah menyelesaikan pembelian 19,9 persen saham milik PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN). Akuisisi ini merupakan tahap pertama bank yang berasal dari negeri Sakura.



"Bank Danamon telah menerima pemberitahuan pada 29 Desember 2017 dari pemegang saham utamanya, Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd (AFI), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Fullerton Financial Holdings Pte Ltd, bahwa MUFG telah selesaikan 19,9 persen saham," ujar Head of Corporate Communications Bank Danamon Indonesia Atria Rai dalam siaran persnya, Jumat, 29 Desember 2017.

Sebelumnya diberitakan MUFG segera mengambil alih 73,8 persen saham Bank Danamon. Pengambilalihan saham tersebut dilakukan melalui tiga tahapan dengan membeli saham Danamon yang saat ini dimiliki oleh holding BUMN Singapura, Temasek.



Tahap awal MUFG akan membeli 19,9 persen dari total saham Danamon yang sudah diterbitkan dengan harga Rp8.323 per saham. Setelah penyelesaian tahap satu, MUFG akan membeli tambahan 20,1 persen saham dari total saham yang sudah diterbitkan oleh Danamon, dengan tunduk pada persetujuan regulator dan pihak lainnya yang relevan.



Setelah diselesaikannya tahap kedua, MUFG bermaksud untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikannya di Danamon di atas 40 persen, dari total saham yang sudah diterbitkan oleh Danamon, dan hal ini akan memberikan kesempatan bagi pemegang saham Danamon lainnya untuk tetap menjadi pemegang saham atau menerima uang tunai dari MUFG.



Adapun dengan dilaksanakannya tahap tiga, kepemilikan MUFG dalam Danamon diharapkan akan menjadi lebih dari 73,8 persen dari total saham yang sudah diterbitkan oleh Danamon.



Harga pembelian saham Danamon dalam tahap dua dan tiga akan memakai pendekatan yang mirip dengan tahap pertama. Tidak ada jaminan bahwa harga pembelian saham Danamon di tahap kedua dan ketiga akan lebih tinggi, lebih rendah atau sama dengan harga dalam tahap sebelumnya. Harga ini akan diungkapkan pada waktu yang tepat.



AFI tetap menjadi pemegang saham yang signifikan selama proses ini berlangsung dan tetap memberikan dukungan penuh sebagai pemegang saham.









(AHL)