IHSG Berhasil Naik 99,77 Poin

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini mengalami kenaikan. IHSG berhasil naik di tengah minimnya sentimen dari dalam negeri yang masih menggambarkan pelemahan daya beli konsumen.



IHSG, Rabu, 4 Juli 2017 berada pada level 5.733 poin atau naik 99,70 poin. Indeks JII naik 12,49 poin dan LQ45 naik 24,96 poin. Volume perdagangan mencapai 6,3 miliar lembar saham dengan nilai Rp5,4 triliun.

Semua sektor saham naik dengan kenaikan dipimpin pada sektor konsumer dan manufaktur. Sektor yang anjlok adalah perkebunan, properti, dan industri dasar. Pada penutupan perdagangan ini sebanyak 193 saham naik dan 210 saham turun.



Pergerakan tiga indeks saham utama Amerika Serikat (AS) di bursa Wall Street melorot pada akhir perdagangan Selasa, 3 Juli, terbebani pelemahan saham Apple dan Facebook, dalam sesi perdagangan yang berakhir lebih awal menjelang libur Hari Kemerdekaan AS (Fourth of July).



Selain itu rencana Uni Eropa mengenakan biaya USD300 miliar kepada Amerika yang merespons langkah Amerika yang mengenakan biaya masuk pada produk kendaraan dan beberapa produk Eropa semakin membuat perang dagang kemungkinan melebar.



"Lemahnya nilai tukar rupiah, sentimen negatif secara global, dan melemahnya EIDO turut berpotensi menekan IHSG kembali," jelas dia.







