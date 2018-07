Rupiah Perdagangan Sore Ditutup Kokoh di Rp14.150/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan Jumat sore atau di akhir pekan terekam menguat dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi tadi. Rupiah mampu menguat di tengah upaya pemerintah yang tengah merumuskan strategi guna menekan defisit neraca perdagangan Indonesia.



Mengutip Yahoo Finance, Jumat, 6 Juli 2018, nilai tukar rupiah perdagangan sore ditutup di Rp14.150 per USD atau menguat dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pada pagi tadi di Rp14.173 per USD. Sementara itu, menurut data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.409 per USD.

Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1680 dari USD1,1666 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3215 dari USD1,3236 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia juga turun menjadi USD0,7385 dari USD0,7402.



Sedangkan USD dibeli 110,68 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,48 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik ke 0,9937 franc Swiss dibandingkan dengan posisi 0,9924 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3138 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3142 dolar Kanada.



Di Amerika Serikat, pekerjaan sektor swasta meningkat 177.000 pekerjaan dari Mei ke Juni menurut penyedia data ADP dan Moody's Analytics pada Kamis waktu setempat. Namun, perolehan tersebut lebih rendah dari ekspektasi pasar.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 162,16 poin atau 0,67 persen menjadi 24.336,98. Sedangkan S&P 500 meningkat 15,29 poin atau 0,56 persen menjadi 2.728,51. Indeks Nasdaq Composite melonjak 51,40 poin atau 0,69 persen menjadi 7.554,07.









