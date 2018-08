Analis Perkirakan Rupiah Melemah ke Rp14.850/USD

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan menguat di sekitar level 94,5-95,0 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Penguatan USD didorong oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang setuju untuk kembali mengenakan tarif terhadap USD200 miliar impor barang dari Tiongkok.



Pernyataan tersebut kembali meningkatkan eskalasi perang dagang antara AS-Tiongkok. Sedangkan yuan melemah 0,35 persen ke level USD6,85 per USD usai pernyataan Trump tersebut. Meningkatnya isu perang dagang tadi diperkirakan mendorong pelemahan rupiah yang sempat melemah tajam kemarin.

"Gerak nilai tukar rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.750 sampai dengan Rp14.850 per USD," sebut Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.







Sementara itu, imbal hasil treasury AS bergerak turun seiring meningkatnya isu perang dagang AS-Tiongkok. Imbal hasil jangka menengah (10 tahun) turun tiga bps ke level 2,85 persen, sedangkan jangka (30 tahun) turun dua bps di level 3,0 persen. Treasury AS menjadi aset safe haven di tengah naiknya tensi perang dagang AS-Tiongkok.



"Imbal hasil SUN diperkirakan bergerak naik didorong oleh pelemahan rupiah akibat meningkatnya eskalasi perang dagang antara AS-Tiongkok. Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 8,0-8,5 persen. Rekomendasi seri obligasi negara yakni FR0061; FR0035; FR0043; FR0063; dan FR0046," ungkap Ahmad Mikail.



Di sisi lain, indeks dolar Amerika Serikat meningkat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor mencerna rilis data ekonomi. Bahkan, rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) juga memberikan efek terhadap gerak USD.



Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama naik sebanyak 0,13 persen ke 94,73 di akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1664 dari USD1,1698 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3012 dari USD1,3020 di sesi sebelumnya.









