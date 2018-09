Pelemahan Rupiah Kerek Kinerja Emiten Berorientasi Ekspor

Jakarta: Penguatan mata uang Amerika Serikat (USD) yang terjadi saat ini diprediksi mengerek kinerja emiten-emiten yang berorientasi kerja ekspor.



Analis Narada Aset Manajemen Kiswoyo Adi Joe mengakui memang tidak selamanya penguatan mata uang negeri Paman Sam itu menjadi beban bagi kinerja perusahaan. Untuk emiten-emiten yang berorientasi ekspor, justru membawa keuntungan.

Khususnya emiten-emiten yang menggunakan bahan baku lokal, dengan adanya penguatan kurs dolar Amerika Serikat justru akan mendapatkan keuntungan dari kinerja ekspornya.



"Kalau yang ekspor bisa dapat untung kurs. Asalkan bahan baku dari lokal," kata Kiswoyo kepada Medcom.id, Senin, 3 September 2018.



Rupiah terus bergerak melemah selama beberapa bulan terakhir. Sejak 3 Agustus hingga 3 September, mengutip data investing.com rupiah terus bervolatilitas menuju pelemahan. Level terendah rupiah berada di Rp14.395 per USD dan tertinggi di level Rp14.830 per USD. Rata-rata level rupiah pada bulan ini Rp14.578 per USD.



Sementara itu, Analis Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi menjelaskan emiten-emiten yang bisa memanfaatkan momentum penguatan dolar Amerika Serikat ini adalah emiten yang begerak di industri tambang batu bara dan logam karena mayoritas perusahaan-perusahaan itu melakukan kegiatan ekspor.



"Jadi pelemahan rupiah akan berpengaruh positif pada perusahaan eksportir. Yang di Indonesia kebanyakan perusahaan tambang batu bara dan logam," jelas Lanjar.



Sementara yang tertimpa masalah akibat kondisi ini adalah perusahaan-perusahaan yang berorientasi impor bahan baku. Menurut dia, keuangan mereka akan sedikit terganggu dengan kondisi depresiasi rupiah.



"Di Indonesia perusahaan yang menerbitkan saham mayoritas importir bahan baku," imbuh Lanjar.









