Dirut: Peran BEI Memobilisasi Dana Jangka Panjang

Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) berperan sebagai agen perubahan yang mampu memobilisasi dana jangka panjang untuk seluruh lini industri sekaligus mempromosikan tata kelola dan keterbukaan bagi seluruh pemangku kepentingan.



"Peran ini kami wujudkan melalui penguatan di seluruh fungsi BEI, termasuk komunikasi dan hubungan masyarakat serta bagaimana kami fokus untuk pengembangan seluruh saluran distribusi informasi yang kami miliki seperti situs web, media cetak dan elektronik, serta media sosial," kata Tito, dalam keterangan persnya, Kamis, 19 April 2018.

Tito mengatakan peran tersebut terkait dengan tiga penghargaan yang diraih BEI di bidang hubungan masyarakat (public relations) dari PR Indonesia Awards (PRIA) 2018.



Menurut Tito, penghargaan tersebut bukan hanya milik BEI semata, namun untuk seluruh pelaku industri di pasar modal Indonesia karena berperan sebagai agen perubahan.



Adapun kategori penghargaan pertama yang diterima BEI adalah Gold Winner PRIA 2018 Kategori Departemen Public Relations Sub Kategori Swasta Non Tbk. Kategori penghargaan kedua adalah Gold Winner PRIA 2018 Kategori Corporate PR Sub Kategori Swasta Non Tbk untuk program hubungan masyarakat 'Saving Society to Investing Society'.



Sedangkan kategori penghargaan ketiga yang diterima oleh BEI adalah Terpopuler di Media Subkategori Perusahaan Swasta Non Tbk. Ketiga penghargaan ini diserahkan oleh Juri Kategori Program Hubungan Masyarakat dan Departemen Hubungan Masyarakat PR Indonesia Awards 2018 Magdalena Wenas.



PR Indonesia Awards 2018 adalah kompetisi yang rutin diadakan PR Indonesia sejak 2016. Kompetisi yang memasuki tahun ketiga ini, terbuka diikuti korporasi dan organisasi baik pemerintah maupun nonpemerintah.



PR Indonesia Awards 2018 diikuti oleh 463 pendaftar (entri) yang berasal dari 12 kementerian, 12 lembaga negara, 21 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sembilan pemerintah daerah, dan 15 perusahaan swasta nonterbuka.



Kemudian 11 perusahaan swasta berstatus terbuka, 19 anak usaha BUMN, empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta daerah. Penjurian melibatkan para ahli dan praktisi komunikasi terpercaya dengan kredibilitas yang dianggap mumpuni.



Delapan kategori baru antara lain Kategori Krisis (Pedoman Krisis, Penanganan Krisis), Manual Tata Kelola Kehumasan, dan Laporan Tahunan (Annual Report dan Sustainability Report). Kategori yang sudah ada sebelumnya meliputi Owned Media (Media Cetak, E-Magazine, dan Video Profile), Kanal Digital (Aplikasi, Website, dan Media Sosial), Program PR (Corporate PR, Government PR, Marketing PR, dan Digital PR), Program CSR (Sustainability Business dan Community Based Development), Departemen PR, dan kategori Terpopuler di Media yang menggandeng PT Isentia.









(AHL)