Kondisi Rupiah tidak Ganggu Kondisi Moneter Nasional

Jakarta: Melemahnya rupiah lebih dipicu kondisi pasar global yakni harga minyak yang semakin meningkat hingga mencapai USD70 per barel. Selain itu, kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed fund rate/FFR) dinilai memengaruhi pelemahan rupiah.



"Ada pembobotan bahwa ada kenaikan sekali lagi FFR, ini memengaruhi investor. Jika kita lihat, salah satu indikatornya itu US treasury 10 tahun ini sudah mendekati 3 yaitu 2,9 dan menunjukkan ada flow. Jadi ada flow yakni sudah banyak melepas untuk jangka panjang," kata Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi, di Jakarta, Selasa, 24 April 2014.

Kondisi itu, menurut dia, membuat para investor asing di Indonesia mulai melepas aset-aset mereka. "Ini membuat di Indonesia, investor asing sudah mulai banyak yang menjual (surat berharga), dia pegang rupiah pasti dia beli dolar AS," kata dia.



Darmawan berharap kondisi rupiah yang terpuruk tidak akan terlalu lama. Darmawan juga optimistis kondisi rupiah tidak akan mengganggu kondisi moneter nasional.



"Kekuatan ekspor Indonesia kita cukup bagus, jadi kami optimistis ini (kondisi ekonomi) akan stabil," pungkas Darmawan.



Sementara itu, ekonom Bank UOB, Enrico Tanuwidjaja, menyatakan sentimen kenaikan suku bunga bank sentral AS masih menjadi salah satu faktor yang menahan apresiasi rupiah terhadap dolar AS.



"Mengapa rupiah bergerak dari Rp13.000 menjadi Rp13.900 per USD. Artinya, pasar memandang The Fed optimistis, jadi akan ada kenaikan suku bunga Fed lebih agresif. Tahun ini, The Fed baru menaikkan satu kali. Risiko kenaikan suku bunga Fed ini bisa berdampak ke pembalikan modal dan berdampak negatif bagi rupiah," ungkap Enrico yang juga Head of Economic and Market Research Bank UOB di sela-sela pelatihan wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 21 April 2018, seperti dikutip dari Antara.



Di sisi lain, lanjut dia, faktor penekan bagi nilai tukar rupiah ialah perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Enrico berharap sentimen perang dagang tersebut tidak berlarut-larut sehingga fluktuasi rupiah bisa menjadi lebih stabil.



Hingga kemarin petang, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta melemah 80 poin menjadi Rp13.943 per USD dari posisi sebelumnya Rp13.863 per USD. (Media Indonesia)









(AHL)