IHSG Rebound ke 5.776

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami teknikal rebound pada hari ini. IHSG kembali naik setelah tiga hari berturut-turut melemah hingga mencapai level 5.600.



IHSG, Kamis, 6 September 2018 tercatat alami kenaikan sebesar 92,60 poin dengan berada pada 5.776,10. Indeks JII naik 9,29 poin dan LQ45 naik 19,14 poin. Volume perdagangan mencapai 5,9 miliar lembar saham dengan nilai Rp6,6 triliun. Sebanyak 264 saham naik dan 133 saham turun.

Sentimen indeks berasal dari kenaikan indeks Dow Jones semalam berakhir menguat, sedangkan S&P500 dan Nasdaq ditutup melemah didorong oleh penurunan saham Facebook, Amazon, dan Netflix. Pasar Eropa tertekan di tengah berlanjutnya tensi konflik perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan para mitra dagang utamanya.



Dari data terkini makroekonomi, Samuel Research Team mengungkapkan, pasar tengah menantikan beberapa data penting seperti rilisnya ADP employment change, payrolls, dan indeks non manufaktur. Dari dalam negeri, rilis data foreign reserves dijadwalkan pada 7 September 20t18.



"Sementara itu, dari pasar komoditas dunia harga minyak dunia turun dan emas naik di tengah preferensi pada safe haven," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 6 September 2018.







(SAW)