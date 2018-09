Analis: Rupiah Anjlok ke Level Terendah dalam 20 Tahun

Jakarta: Chief Market Strategist FXTM Hussein Sayed mencatat gerak rupiah merosot ke level terendah terhadap dolar AS sejak krisis keuangan Asia 1998. Pelemahan ini terjadi di tengah ketegangan dagang yang memburuk.



"Selain itu, aksi jual brutal lira Turki dan peso Argentina juga sangat berperan pada depresiasi drastis rupiah. USD-IDR mencapai Rp14.810 per USD pada saat laporan ini dituliskan," tutur dia dalam hasil risetnya, Selasa, 4 September 2018.

Dia menambahkan gejolak di Turki dan Argentina memicu ketidakpastian, sehingga mata uang pasar berkembang dapat semakin melemah. Walaupun Bank Indonesia (BI) menyatakan telah mengintervensi pasar valas dan pasar obligasi, tekanan eksternal dalam bentuk ekspektasi kenaikan suku bunga AS dapat terus memperburuk situasi bagi rupiah.



"BI mungkin terpaksa menaikkan suku bunga lagi guna berusaha menanggulangi depresiasi rupiah. Kenaikan suku bunga mungkin dapat membantu rupiah, namun juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelasnya.



Kinerja Saham Negatif



Dia menuturkan, pada pekan lalu, investor berharap bahwa perkembangan positif antara AS-Meksiko dapat meluas ke Kanada, Eropa, dan mungkin Tiongkok. Optimisme ini terpaksa sirna ketika AS gagal mencapai kesepakatan dengan Kanada pada Jumat. Presiden Donald Trump mengancam bahwa apabila kesepakatan yang adil tidak tercapai, Kanada akan dikeluarkan dan apabila Kongres mengintervensi, ia akan menghentikan NAFTA.



Trump juga mungkin memperburuk perang dagang apabila ia memutuskan untuk menerapkan tarif terhadap USD200 miliar barang Tiongkok.



"Ini bisa saja terjadi saat periode komentar publik berakhir pada Kamis. Beijing menyatakan akan membalas dengan tarif terhadap USD60 miliar barang AS. Jika ini terjadi, hampir 85 persen barang AS yang dikirim ke Tiongkok akan terkena tarif. Sementara itu, separuh dari impor Tiongkok yang totalnya USD505 miliar akan terpengaruh," tambah dia.



Shanghai Composite dan CSI300 merosot lebih dari satu persen di Senin, dan walaupun valuasi mulai terlihat relatif murah, investor mungkin terus menjual saham Tiongkok karena ketidakpastian mengenai keberlanjutan perang dagang dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi.



Menurut dia, ini mungkin saat yang tepat untuk investor yang ingin memasuki value investing jangka panjang. Pasar juga mungkin akan melihat penurunan pada saham AS saat trading dimulai Selasa karena selera risiko berkurang.



Data Senin menunjukkan bahwa sektor manufaktur Tiongkok tumbuh dengan laju paling lambat dalam 14 bulan di Agustus. PMI Manufaktur Caixin/Markit melemah ke 50,6 bulan lalu, karena order ekspor merosot selama lima bulan berturut-turut. Meninjau indeks PMI yang mengalami kontraksi, kita perlu melihat langkah apa yang diambil pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan.



Sedangkan di Eropa, investor juga akan mencari bukti apakah ketegangan dagang akan menekan data PMI final yang sedikit menguat bulan lalu di Jerman dan Prancis. PMI manufaktur Inggris akan menjadi sorotan utama investor, karena pound merosot di bawah 1,3 terhadap dolar.









