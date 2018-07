Rupiah Pagi Menghijau di Rp14.415/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terlihat menguat tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.417 per USD. Sejauh ini, belum ada katalis positif signifikan yang mendukung penguatan nilai tukar rupiah untuk kembali ke level Rp13.000 per USD.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 31 Juli 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.415 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.415 sampai dengan Rp14.418 per USD dengan year to date return di 6,34 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.192 per USD.

Di sisi lain, pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi USD1,1709 dibandingkan dengan USD1,1656 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3135 dibandingkan dengan USD1,3111 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7408 dibandingkan dengan USD0,7401.







Sementara itu, USD dibeli 111,00 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,98 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9880 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9939 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3024 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3065 dolar Kanada.



Adapun Federal Reserve AS akan mengakhiri pertemuan kebijakan moneternya pada Rabu waktu setempat. Bank sentral AS diperkirakan tidak akan menaikkan suku bunga acuannya saat ini. Para investor juga menunggu pengumuman dari bank sentral Inggris yaitu Bank of England (BoE), tentang keputusan kenaikan suku bunga terbaru pada Kamis waktu setempat.



Sedangkan bank sentral Jepang yakni Bank of Japan (BoJ) juga akan menggelar pertemuan kebijakan moneternya pekan ini. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,38 persen menjadi 94,320 pada akhir perdagangan Senin waktu setempat.









(ABD)