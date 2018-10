Rupiah Dibuka Tertekan ke Rp14.945/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi tercatat tertekan dibandingkan dengan hari sebelumnya di posisi Rp14.910 per USD. Tercapainya kesepakatan perdagangan baru yang menggantikan NAFTA membuat USD perkasa dan turut menekan gerak rupiah.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 2 Oktober 2018, perdagangan pagi dibuka melemah ke 14.945 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.945 hingga Rp14.960 per USD dengan year to date return di 10,37 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.746 per USD.

Sementara itu, pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1,1575 dari USD1,1610 pada sesi sebelumnya, pound Inggris turun menjadi USD1,3037 dibandingkan dengan USD1,3039 di sesi sebelumnya, dan dolar Australia naik menjadi USD0,7226 dibandingkan dengan USD0,7223.







Kemudian USD dibeli 113,97 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 113,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD juga naik menjadi 0,9841 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9792 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2786 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2921 dolar Kanada.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 192,90 poin atau 0,73 persen menjadi berakhir di 26.651,21 poin. Indeks S&P 500 meningkat 10,61 poin atau 0,36 persen menjadi ditutup di 2.924,59 poin. Sedangkan Indeks Komposit Nasdaq turun 9,05 poin atau 0,11 persen, menjadi berakhir di 8.037,30 poin.



Saham Ford dan General Motors keduanya melonjak lebih dari satu persen menyusul berita kesepakatan perdagangan trilateral. Saham-saham sensitif perdagangan seperti Boeing juga ditutup 2,79 persen lebih tinggi.



Kanada dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan, bersama Meksiko untuk perjanjian perdagangan bebas baru, yang disebut Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA), menurut pernyataan bersama dari AS dan Kanada. USMCA akan menggantikan NAFTA yang berusia 24 tahun.









