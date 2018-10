Faktor Global Masih jadi Alasan Rupiah Melemah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menganggap melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) disebabkan karena faktor global. Bahkan, tekanan global juga membuat pelemahan terhadap mata uang negara lain tak terkecuali rupiah yang melemah hingga Rp15.000 per USD.



Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan setidaknya ada tiga faktor global yang membuat rupiah melemah hingga 9,82 persen sejak awal tahun. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara negara maju dan negara berkembang sehingga pertumbuhan ekonomi dunia cenderung melemah.

"Mulai tahun ini memang hanya Amerika yang naik (pertumbuhan ekonominya), sementara negara lain apakah Eropa, Jepang, Tiongkok, banyak negara yang turun, hanya Amerika yang naik," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.



Faktor kedua yaitu rencana kenaikan suku bunga AS tahun ini yang membuat perubahan terhadap aliran modal di global. Masuknya aliran dana asing dari negara berkembang membuat dolar AS menjadi satu-satunya mata uang yang mengalami penguatan.



"Itu lah kenapa aliran dana keluar dari emerging market termasuk Indonesia di bawa ke Amerika. Itu menyebabkan kenapa memang seluruh dunia mengalami tekanan nilai tukar tidak hanya karena dolar strong tapi juga aliran modal yang deras," jelas dia.



Dirinya menambahkan, perang dagang antara AS dan Tiongkok juga membawa ketidakpastian terhadap pasar keuangan global. Bahkan perang dagang menjadi salah satu faktor yang sulit diprediksi sehingga antisipasinya sulit dipersiapkan.



"Ketiga yang tiupan angin global yang sulit diprediksi, tambah kencang, tambah kencang yaitu perang dagang Amerika dan Tiongkok. Ini tiupan angin tambah kencang tapi sulit diprediksi. Kalau yang dua itu bisa lihat perkiraan seperti apa dan merespons," pungkasnya.











