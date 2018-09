Analis Perkirakan Rupiah Berupaya Unjuk Gigi

Jakarta: Nilai tukar rupiah diprediksi masih mencoba beranjak menuju jalur hijau meski pada penutupan perdagangan kemarin justru melemah ke level Rp14.849 per dolar Amerika Serikat (USD). Prediksi tersebut sejalan dengan akan hadirnya sejumlah katalis positif dari dalam negeri seperti membaiknya proyeksi perekonomian Indonesia dari Bank Dunia.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada memperkirakan rupiah bergerak di kisaran support Rp14.835 per USD dan resisten di Rp14.848 per USD. "Rupiah kembali mencoba menguat seiring masih adanya sentimen yang dapat direspons positif," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 21 September 2018.

Hari ini, Reza menjelaskan, nilai tukar rupiah akan kembali mencoba mendekati level resisten yaitu menuju ke level Rp14.780 per USD. "Diharapkan rupiah dapat memanfaatkan pelemahan USD untuk kembali menguat meski sentimen dari dalam negeri masih kurang kuat mengangkat rupiah," jelas dia.



Pada perdagangan 20 September 2018, Reza merangkum, telah terjadi pergerakan rupiah yang cenderung menguat tipis. Penguatan tersebut terjadi karena adanya penilaian positif dari Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di level 5,2 persen.



Menurut Bank Dunia permintaan domestik yang lebih kuat di Indonesia diperkirakan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonom Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander mengatakan di 2019 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,3 persen karena akan ada kinerja yang lebih baik.









(ABD)