16 Perusahaan Pendatang Baru Siap Ramaikan Pasar Modal

Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan ada 16 perusahaan yang masuk dalam daftar perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Calon emiten itu terdiri dari berbagai sektor antara lain properti dan real estate, studio film, perdagangan dan jasa, hingga transportasi.



Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, dari keenam belas perusahaan tersebut ada beberapa yang sudah masuk status kontrak dan ada yang masih dalam status proses. Namun keseluruhan tidak ada yang menyatakan akan menunda aksi korporasi itu.

"Status-nya on going semua," kata Nyoman di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.





Dengan masuknya 16 perusahaan yang mengeksekusi IPO atau menjadi emiten baru bursa, maka total perusahaan yang melantai di pasar modal tahun ini mencapai 46.



Namun demikian, lanjut Nyoman bursa masih membuka kemungkinan bagi perusahaan yang mau mendaftarkan diri menjadi emiten di penghujung tahun.



Menurutnya, banyaknya minat perusahaan untuk mencari pendanaan melalui pasar modal merupakan hasil dari pendekatan BEI kepada korporasi yang berpotensi dan hasil dari edukasi-edukasi yang dilakukan selama ini.



"Kami melakukan pendekatan langsung kepada calon yang berpotensi, melakukan edukasi langsung benefit dari pendanaan di Bursa Efek Indonesia," jelas Nyoman.



Adapun ke 16 perusahaan tersebut antara lain:



1. PT Kota Satu Properti.

2. PT MD Pictures.

3. PT Kagum Jaya Sakti.

4. PT Pratama Abadi Nusa Industri.

5. PT Trimitra Propertindo.

6. PT Cottonindo Ariesta.

7. PT Arkadia Digital Media.

8. PT Andira Agro.

9. PT Natura City Development.

10. PT Superkrane Mitra Utama.

11. PT Net Visi Media.

12. PT Madusari Murni Indah.

13. PT Satria Antaran Prima.

14. PT Garuda Food Putra Putri Jaya.

15. PT Propertindo Mulia Investama.

16. PT Super Energy.









