IHSG Berpotensi Menguat, Cermati Saham Nikel

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi masih akan melanjutkan penguatannya. Gerak nilai tukar rupiah pun menjadi salah satu pendorongnya.



"Untuk hari ini, kami melihat IHSG masih mampu naik seiring dengan tren penguatan rupiah serta meredanya berbagai kekhawatiran investor," ujar tim Analis Samuel Riset Indonesia, dalam hasil risetnya, Senin, 24 September 2018.

Mereka menilai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu rapat FOMC dan Bank Indonesia (BI), kebijakan suku bunga akan menjadi penentu gerak pasar pekan depan.



"Hari ini bisa dicermati saham-saham nikel seiring penguatan harga nikel," tambah riset tersebut.



Sekadar informasi, bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup bervariasi menyambut akhir pekan. Sektor industri memimpin penguatan sehingga mendorong indeks saham Dow Jones ke posisi tertinggi menjelang perombakan sektor saham pada pekan depan.



Volume perdagangan saham tercatat capai level tertinggi sejak 9 Februari. Imbal hasil treasury AS mereda seiring peningkatan kecemasan Brexit bahkan dengan Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga utama minggu depan. Saham keuangan yang turun mengakhiri reli baru-baru ini.



Sementara itu, dari dalam negeri, mengakhiri pekan, IHSG kembali ditutup di zona positif (+0,45 persen) sebesar 5.957, bersamaan dengan penguatan bursa Asia. Nilai tukar rupiah masih dalam posisi unggul terhadap dolar AS sebesar (+0,2 persen) di Rp14.817 per USD.



"Penguatan itu seiring dengan kembalinya kepercayaan investor terhadap emerging markets, setelah melihat dampak perang dagang yang kurang baik pada ekonomi AS. Hal tersebut ditandai dengan maraknya aksi beli bersih pada perdagangan Jumat kemarin, sebesar Rp1,13 triliun di pasar reguler dan pada pasar nego net sell sebesar Rp384 miliar," jelasnya.









(AHL)