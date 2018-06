Rupiah Pagi Menghijau ke Rp14.140/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.159 per USD. Adapun USD masih tertekan sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 26 Juni 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat 19 poin atau setara 0,13 persen ke posisi Rp14.140 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.140 hingga Rp14.147 per USD dengan year to date return di 4,46 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.925 per USD.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 328,09 poin atau 1,33 persen menjadi 24.252.80. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 37,81 poin atau 1,37 persen menjadi 2.717,07. Sedangkan indeks Nasdaq Composite turun 160,81 poin atau 2,09 persen menjadi 7.532,01.



Indeks Dow turun lebih dari 490 poin pada level terendah hari ini, dengan Intel dan Caterpillar di antara pemain terburuk pada indeks. Saham Intel dan Caterpillar masing-masing merosot 3,41 persen dan 2,40 persen pada penutupan pasar. Indeks saham unggulan melaporkan sembilan hasil negatif selama 10 sesi perdagangan terakhir.







Lebih dari setengah dari 11 sektor utama di S&P 500 ditutup lebih rendah. Nasdaq Composite juga turun terutama terseret oleh penurunan saham Micron Technology dan Netflix. Saham kedua perusahaan merosot lebih dari enam persen. Investor juga mencerna serangkaian data ekonomi.



Indeks Kegiatan Nasional Chicago Fed (CFNAI) negatif 0,15 pada Mei, turun dari positif 0,42 pada April yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih lambat pada Mei, menurut Federal Reserve Bank of Chicago. CFNAI adalah indeks bulanan yang dirancang untuk mengukur aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan tekanan inflasi terkait.



Nilai nol pada CFNAI menunjukkan ekonomi nasional berkembang pada tingkat pertumbuhan historis rata-rata pertumbuhan dan nilai negatif menunjukkan pertumbuhan di bawah rata-rata, dan nilai-nilai positif di atas pertumbuhan rata-rata.









