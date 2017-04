Percepat Audit Laporan Keuangan BUMN

Metrotvnews.com, Jakarta: Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menilai langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengoptimalkan aset-aset BUMN perlu ditindaklanjuti dengan audit laporan keuangan yang dipercepat.



Menurut dia, untuk meminimalkan korupsi, audit laporan keuangan BUMN sebaiknya dipercepat dari yang biasanya sekali dalam setahun menjadi minimal dua kali setahun. Dengan begitu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa lebih mengawasi penggunaan aset-aset negara oleh BUMN.

"Swasta saja sering melaporkan keuangannya per triwulan. Barangkali kalau per semester ada audit oleh BPK, itu bisa mengurangi insentif-insentif yang tidak wajar," ucap Lana saat dihubungi, kemarin.Lana juga berharap BUMN mulai melantai (go public) di bursa. hal tersebut diyakini bisa meningkatkan kontrol dari masyarakat karena adanya transparansi kinerja keuangan."Namun memang ada BUMN yang tidak bisa go public, seperti PLN. Jika demikian, seperti cara pertama, audit dan paparan laporan keuangannya lebih sering dilakukan," ujar Lana.Pencegahan korupsi aset-aset BUMN juga bisa dengan meminta pengawasan lebih dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu harus dari keinginan para direksi BUMN sendiri yang memang ingin menjaga aset secara optimal.Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait optimalisasi aset-aset BUMN di Yogyakarta, Sabtu 22 April.Rakor sebagai rangkaian kunjungan kerja Rini ke Yogyakarta dan Jawa Tengah sekaligus perayaan HUT Bersama 28 BUMN yang berulang tahun pada periode Februari-April 2017.Dalam rakor yang dihadiri sekitar 118 direktur utama perusahaan milik negara itu, Rini menargetkan aset BUMN tahun ini mencapai Rp7.200 triliun, naik dari Rp6.300 triliun di 2016. Aset besar itu pun diharapkan tidak menjadi ajang korupsi, tetapi bisa digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menambahkan, rakor tersebut juga menyepakati status aset-aset BUMN akan diidentifikasi untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan perusahaan."Bisa dikerjasamakan dengan swasta, bisa juga dioptimalisasi BUMN yang bersangkutan," pungkas Fajar. ((AHL)