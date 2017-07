Rupiah Perdagangan Pagi Dibuka Menguat ke Rp13.318/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi di awal pekan terpantau bergerak menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di Jumat lalu di Rp13.313 per USD. Nilai tukar rupiah memiliki ruang untuk terus menguat di sepanjang hari ini.



Mengutip Bloomberg, Senin 24 Juli 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.318 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.316 per USD hingga Rp13.319 per USD dengan year to date return di minus 1,19 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.098 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, penguatan nilai tukar rupiah dibarengi oleh penguatan kurs lain di Asia terhadap USD di perdagangan Jumat yang lalu. Sentimen negatif domestik masih ada walaupun tidak semakin intens. Tentu diharapkan kondisi itu tidak terus terjadi.Sementara itu, lanjut Rangga, rencana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai diimbangi oleh komitmen pemerintah dalam mendorong belanja infrastruktur. Sedangkan isu perombakan kabinet dianggap sebagai stabilitator kondisi politik saat ini."Rupiah berpeluang melanjutkan sentimen penguatannya di perdagangan Senin," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, kondisi USD masih terpuruk dan FOMC meeting jadi fokus. Dolar index kembali anjlok di perdagangan Jumat. Selain akibat tensi politik AS yang memanas dan semakin memojokkan Trump, ekspektasi FOMC meeting minggu ini yang diperkirakan dovish juga ikut menekan dolar."FOMC meeting akan disimpulkan pada Kamis dini hari WIB. Rentetan indeks manufaktur negara maju juga ditunggu hari ini dan pagi ini indeks manufaktur Jepang diumumkan turun," pungkas Rangga.(ABD)