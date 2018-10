Rupiah Lemah

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini.



Rupiah tertekan akibat menguatnya mata uang Paman Sam. Mengutip Bloomberg, Senin, 29 Oktober 2018, rupiah sempat dibuka menguat ke level Rp15.213 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya di Rp15.216 per USD.

Namun tak beberapa lama kemudian rupiah berbalik melemah hingga satu poin atau setara 0,01 persen ke posisi Rp15.217 per USD. Rentang gerak rupiah pada pagi ini berada di level Rp15.212-Rp15.217 per USD.



Sementara itu mengutip data Yahoo Finance, rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.215 per USD dan mencapai Rp15.220 per USD. Rentang gerak rupiah pada level ini berada di Rp15.2000-Rp15.215 per USD.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada memperkirakan gerak rupiah hari ini berada di antara level support Rp15.210 per USD dan resisten Rp15.222 per USD.



"Pelemahan rupiah yang terjadi masih dalam pergerakan tren sideways-nya di mana belum berubah dari sebelumnya," kata Reza dalam riset hariannya, Senin, 29 Oktober 2018.



Meski masih melaju melemah, Reza menuturkan pelemahan mata uang Garuda ini tidak akan signifikan atau dalam. Sebab, saat ini kondisi laju USD juga menunjukkan pelemahan dibandingkan sejumlah mata uang lain.



"Diharapkan sentimen positif dari dalam negeri masih dapat lebih positif untuk membuat rupiah mampu berbalik menguat," ungkap dia.





(AHL)