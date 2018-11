Pemilu Sela AS Dongkrak Rupiah

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah semakin menghijau dengan menembus level Rp14.800 per dolar Amerika Serikat (USD).



Ekonom Insitute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan pemilu Amerika Serikat (AS) melemahkan nilai tukar Paman Sam. Sehingga mendongkrak mata uang Garuda.

"Dolar AS melemah terhadap mata uang lainnya. Indeks dolar AS tertahan di 96,3 akibat pemilu sela di AS," kata Bhima kepada Medcom.id, Selasa, 6 November 2018.



Ia menjelaskan, efek pemilu menimbulkan spekulasi para investor terkait kemenangan partai demokrat. Hal itu berimbas pada prospek stimulus fiskal pajak yang terhambat.



Selain itu, Bhima menyebutkan faktor global lainnya yang membuat rupiah menguat adalah rencana pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping di forum G20 yang mampu meredakan suasana perang dagang.



"Trump memerintahkan kabinet AS untk membuat rancangan kesepatan perdagangan dengan Tiongkok," jelas dia.



Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 172,5 poin dengan berada pada level Rp14.804 per USD. Kemudian Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik 172 poin dengan berada pada Rp14.803 per USD. Lalu Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp14.891 per USD.









