Rupiah Bergerak Sesuai Kondisi Pasar

Bali: Bank Indonesia (BI) menyatakan mata uang rupiah saat ini bergerak apa adanya mengikuti kondisi yang terjadi. Bank sentral pun masih percaya bahwa rupiah bergerak sesuai fundamentalnya.



"Kita tentunya tidak menyalahkan pergerakan rupiah kita. Rupiah bergerak sesuai dengan kondisinya karena supply dan demand," kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo, di Nusa Dua, Bali, Selasa, 9 Oktober 2018.

Dody menjelaskan saat ini pergerakan rupiah yang dinamis masih tetap dalam batas fundamental. Dengan kombinasi dan optimalisasi yang dilakukan BI melalui upaya intervensi menggunakan cadangan devisa depresiasinya masih terjaga.



Lagi pula menurut Dody rupiah bukan satu-satunya mata uang yang melemah. Meski di kawasan memang pelemahannya lebih tajam yang menurutnya disebabkan oleh faktor-faktor dalam negeri.



"Kita ada masalah pada CAD dan itu kita address. Tapi sebagian itu dampak dari bagaimana normalisasi negara maju secara dampaknya cukup besar pada negara kawasan," jelas Dody.



Sekadar informasi mata uang rupiah masih betah berada di level Rp15.000 per USD. Bloomberg, Selasa, 9 Oktober 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 20 poin dengan berada pada Rp15.237 per USD.



Kemudian Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 20 poin dengan berada pada Rp15.235 per USD. Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah berada pada Rp15.233 per USD.









(SAW)