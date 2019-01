Perundingan Dagang AS-Tiongkok Bisa Dongkrak Rupiah

Jakarta: Pergerakan mata uang rupiah diperkirakan masih akan dinaungi "dewi fortuna". Rupiah akan mengambil untung dari pelemahan dolar AS.



"Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.200 per USD-Rp14.250 per USD," tutur analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Senin, 7 Januari 2019.

Dia menganalisis adanya kemungkinan perundingan perdagangan antara Amerika Serikat (AS)-Tiongkok pada 7-8 Januari di Beijing diperkirakan akan semakin memperlemah dolar AS.



"Rupiah kemungkinan mendapatkan sentiment positif dari pelemahan dolar tersebut," tambah dia.



Selain itu dia memperkirakan indeks dolar melemah terhadap mata uang utama dunia lainya ke level 96,0-96,20. Pelemahan dolar tersebut didorong oleh pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell, Jumat pekan lalu, bahwa The Fed akan lebih bersabar dalam menaikkan tingkat suku bunga tahun ini dan lebih melihat arah pergerakan ekonomi AS sebelum mengambil keputusan untuk kembali menaikkan tingkat suku bunga.



Adapun tingkat upah rata-rata per jam di AS pada Desember tercatat naik menjadi 3,2 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan November sebesar 3,1 persen (yoy) ternyata tidak berdampak banyak terhadap dolar AS.



Sebelumnya, mengutip Bloomberg, Jumat, 4 Januari 2019, rupiah menguat tajam hingga mencapai 146,5 poin atau setara 1,02 persen ke posisi Rp14.270 per USD. Pada awal pembukaan perdagangan rupiah sempat berada di level Rp14.380 per USD dibandingkan sebelumnya yang berada di Rp14.416 per USD.



Sementara mengutip data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.265 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai 135 poin atau setara 0,94 persen dari sebelumnya dibuka di Rp14.400 per USD. Sedangkan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.350 per USD.





