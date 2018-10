Rupiah Makin Kinclong

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terus menguat hingga penutupan perdagangan akhir pekan ini. Mata uang Garuda itu perlahan mulai unjuk gigi.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 19 Oktober 2018, rupiah diperdagangkan menguat ke Rp15.187 per USD dibandingkan pembukaan pagi yang berada di Rp15.225 per USD.

Gerak rupiah menguat hingga 7,5 poin atau setara 0,5 persen. Adapun rentang gerak rupiah berada di level Rp15.184-Rp15.225 per USD.



Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp15.815 per USD. Rupiah menguat hingga tujuh poin atau setara 0,05 persen. Sedangkan mengutip data kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah diperdagangkan di level Rp15.221 per USD.



Research Analyst FXTM Lukman Otunuga, dalam hasil risetnya mengatakan rupiah stabil terhadap dolar Amerika Serikat walau laporan rapat kebijakan Federal Reserve September mendukung ekspektasi kenaikan suku bunga AS.



"Pekan trading ini secara umum mendatar untuk rupiah. Harga berada di kisaran Rp15.185 per USD pada saat laporan ini dituliskan," ujar Lukman Otunuga.



Dia menuturkan kalender ekonomi Indonesia kosong pada Jumat ini sehingga rupiah sepertinya tetap akan bergerak di rentang yang sempit. Para trader teknikal akan terus mengamati bagaimana USD terhadap IDR bergerak di sekitar Rp15.200 per USD.









(AHL)