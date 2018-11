Rupiah Pagi Melesat ke Rp15.087/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat atau di akhir pekan terlihat melonjak dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp15.127 per USD. Rupiah mendapat sentimen positif usai KSSK menyebut sistem jasa keuangan di Indonesia terbilang stabil hingga kuartal III-2018.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 2 November 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka perkasa di Rp15.087 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.080 hingga Rp15.087 per USD dengan year to date return di 11,25 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.820 per USD.

Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1408 dibandingkan dengan USD1,1326 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3013 dibandingkan dengan USD1,2778 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7206 dibandingkan dengan USD0,7077.



Sementara itu, USD membeli 112,65 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,92 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 1,0023 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0082 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3087 dolar Kanada dari 1,3161 dolar Kanada. Poundsterling dan euro Inggris naik tajam dengan kenaikan 1,94 persen dan 0,86 persen.







Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 264,98 poin atau 1,06 persen menjadi 25.380,74. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 28,63 poin atau 1,06 persen menjadi 2,740.37. Indeks Nasdaq Composite naik 128,16 poin atau 1,75 persen menjadi 7.434,06.



Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan material dan consumer discretionary masing-masing menguat sebanyak 3,02 persen dan 2,23 persen, memimpin kenaikan. Utilitas menurun 0,53 persen, satu-satunya yang kalah dalam indeks.



Saham DowDuPont melonjak lebih dari delapan persen, memimpin para pemenang di Dow Jones. Perusahaan melaporkan laba kuartal ketiga yang mengalahkan perkiraan. Saham Apple naik 1,54 persen. Raksasa teknologi AS ini akan melaporkan hasil kuartalan setelah penutupan Kamis, menarik perhatian investor.









