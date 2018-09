Penaikan PPh 1.147 Barang Impor Topang Gerak IHSG

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah dengan bursa Nasdaq melemah satu persen yang dipicu oleh melemahnya saham teknologi seperti Apple (-1,7 persen) dan Amazon (-1,8 persen). Nasdaq telah mencatat pelemahan di tiga hari berturut-turut.



Samuel Research Team mengungkapkan investor mengkhawatirkan imbas dari perang dagang dan kejatuhan pasar berkembang akan memengaruhi kinerja saham-saham teknologi. Hubungan dagang AS dan Tiongkok kembali memanas, dengan biro administrasi AS bersiap untuk kembali mengenakan tarif impor tambahan untuk barang impor dari Tiongkok senilai USD200 miliar.

Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan akan meretaliasi kebijakan AS tersebut. Data lowongan pekerjaan bertambah 163 ribu di bulan lalu, di bawah estimasi ekonom yang sebesar 190 ribu, sementara data weekly jobless claims bertahan dan mendekati di titik terendahnya di dekade terakhir.



"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini kami prediksi menguat setelah Kemenkeu menyesuaikan tarif PPh 22 terhadap 1.147 barang impor," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 7 September 2018.



Adapun defisit neraca perdagangan mencapai USD13,5 miliar atau 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Total nilai impor 1.146 mencapai USD6 miliar di 2017 dan USD5 miliar sampai Agustus 2018. Samuel Research Team menilai kebijakan ini berpotensi menurunkan defisit neraca dagang dan menstabilkan rupiah, yang telah terdepresiasi 11 persen yoy.



"Di sisi lain, downside risk dari kebijakan tersebut adalah adanya kebijakan balasan dari negara mitra dan berpeluang menghambat kinerja ekspor Indonesia. Kemarin, nilai tukar rupiah menguat tipis ke Rp14.893. Pasar EIDO menguat," sebut Samuel Research Team.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 20,88 poin atau 0,08 persen menjadi berakhir di 25.995,87 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 turun 10,55 poin atau 0,37 persen menjadi ditutup pada 2.878,05 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 72,45 poin atau 0,91 persen menjadi berakhir di 7.922,73 poin.









