Jakarta: Mata uang rupiah naik pada penutupan perdagangan hari ini. Kenaikan mata uang rupiah didorong dari sentimen domestik serta sentimen dari luar negeri terutama dari negeri Paman Sam.



Bloomberg, Senin, 4 Juni 2018 mencatat mata uang rupiah naik 21 poin dengan berada pada Rp13.874 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 13 poin dengan berada di Rp13.875 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp13.872 per USD.

Mata uang dolar AS diprediksi melemah setelah ketidakpastian kebijakan pemotongan pajak Trump meningkat. Sementera sentimen domestik akan mendorong mata uang rupiah yang diperkirakan akan bergerak stabil setelah data rilis defisit neraca berjalan terhadap PDB mengalami penurunan dari 1,9 persen di kuartal II-217 menjadi 1,65 persen di kuartal III-2017 pada Jumat kemarin.



Samuel Sekuritas sebelumnya memperkirakan efek rilis data tersebut diperkirakan terbatas mengangkat rupiah seiring ketidakpastian yang cukup tinggi di pasar obligasi global setelah Senat dari partai Republik mengatakan mereka akan menyetujui rencana pemotongan pajak tersebut tahun depan atau lebih lama dari yang direncanakan.





(SAW)