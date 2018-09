Akusisi Pertagas, PGN Telah Siapkan Rp8 Triliun

Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan telah menyiapkan 50 persen dana akuisisi PT Pertamina Gas atau Pertagas yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero).



Direktur Keuangan PGN Said Reza Pahlevy mengatakan untuk mengakuisisi saham mayoritas Pertagas pihaknya harus mengeluarkan dana sebesar Rp16,6 triliun. Artinya Rp8,3 triliun secara pasti telah disiapkan perusahaan untuk proses akuisisi.

"Dananya dari mana? 50 persen kita pastikan dari internal," kata Said di Hotel Four Season, Jakarta Pusat, Senin, 10 September 2018.



Sedangkan 50 persen sisanya, lanjut Said saat ini masih dibicarakan bersama tim apakah menggunakan kas internal atau cara lain seperti pinjaman dari pihak luar. Namun secara kapasitas PGN menyatakan mampu jika memang seluruh dana tersebut harus bersumber dari internal.



"Yang sudah direncanakan semuanya sih dari internal, tapi itu masih dibahas. Semua opsi masih bisa digunakan," jelas dia.



Lebih jauh Said menambahkan proses financial closing atau penyelesaian pembiayaan akan berakhir pada 29 September 2018.





