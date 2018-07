Faktor Eksternal Diprediksi Batasi Penguatan Rupiah

Jakarta: Mata uang rupiah dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (USD) seiring dengan intervensi yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dan jelang pertemuan Federal Reserve AS yang membuat USD tertekan.



Research Analyst FXTM Lukman Otunuga mengatakan nilai tukar rupiah mulai stabil karena apresiasi USD berkurang. Walau rupiah berpotensi terus menguat karena aksi ambil untung USD, dirinya memperkirakan, kenaikan kurs rupiah akan dibatasi oleh sejumlah faktor eksternal.

"Masalah perang perdagangan global masih sangat mengganggu sentimen dan membuat pasar menghindari risiko. Karena itu, mata uang pasar berkembang termasuk rupiah mungkin akan terus tertekan," kata dia, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.



Mengutip data Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.135 per USD. Sedangkan pada perdagangan sore di hari sebelumnya, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp14.400 per USD.







Dirinya menambahkan faktor penggerak fundamental di balik apresiasi USD yang agresif masih terus ada. Koreksi teknikal yang saat ini dialami USD, menurutnya, dapat memberi peluang baru bagi investor untuk mengangkat harga dolar lebih tinggi lagi.



Lebih lanjut, Lukman menilai, perhatian pasar akan tertuju pada hasil rapat Fed Open Market Committee (FOMC). Jika the Fed memberikan sinyal mengenai kenaikan suku bunga yang lebih pasti, maka kemungkinan USD berbalik menguat bisa kembali terjadi dan memberi tekanan terhadap rupiah.



"Notulen rapat FOMC dan data NFP ADP yang dijadwalkan untuk dirilis pada Rabu dapat memberi isyarat baru mengenai waktu kenaikan suku bunga AS tahun ini. USD berpotensi memantul apabila notulen FOMC lebih hawkish dari yang diperkirakan. Apresiasi USD tentu akan semakin memukul rupiah," pungkasnya.









(ABD)