Rupiah Bersiap ke Level Rp14.063/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) diharapkan mengalami kenaikan lanjutan. Penguatan dikarenakan adanya sentimen positif dari mata uang global, khususnya euro yang menguat tinggi di atas USD.



"Dari dalam‎ negeri diharapkan dapat lebih positif. Adanya Bank Indonesia (BI) yang berencana melakukan relaksasi loan to value (LTV) kembali diharapkan diikuti dengan relaksasi lainnya untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan suku bunga," tutur Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, dalam keterangan risetnya, Senin, 25 Juni 2018.

Dia memprediksi adanya potensi positif lanjutan, membuat mata uang Garuda akan bergerak ‎di kisaran support Rp14.085 per USD. Sedangkan posisi resisten akan berada di Rp14.063 per USD. "Tetap waspadai setiap sentimen yang dapat membuat rupiah bergerak melemah," ujarnya.



Reza mengatakan adanya rencana BI untuk melakukan relaksasi aturan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau LTV yang saat ini tengah dibahas cukup membantu terapresiasinya rupiah di sepanjang akhir pekan lalu. Meski kenaikannya sangat tipis.



Di sisi lain, Reza mengaku gerak rupiah turut terbantukan dengan melemahnya USD terhadap euro. Kenaikan euro, ‎setelah dirilisnya data indeks aktivitas bisnis Jerman dan Prancis yang lebih baik dari sebelumnya.



"Lalu juga dengan adanya pernyataan dari sejumlah elit politik di Italia yang tidak akan meninggalkan penggunaaan euro. Jadi semua itu berdampak positif ke rupiah," pungkas dia.





