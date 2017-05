Rupiah Pagi Menguat Tipis di Rp13.300/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi terpantau menguat tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.312 per USD. Namun, pelemahan USD diperkirakan mampu memberi keuntungan bagi nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Rabu 3 Mei 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.300 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.291 per USD hingga Rp13.307 per USD dengan year to date return di minus 1,19 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp132.90 per USD.

Sementara itu, pengumuman S&P ditunggu dan USD yang mengalami pelemahan untungkan gerak nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah berhasil mengalami penguatan pada perdagangan Selasa bersama kurs lain di Asia.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, USD yang mengalami pelemahan lebih menjadi pemicu dibandingkan dengan sentimen domestik yang justru sedang diliputi ekspektasi kenaikan inflasi serta ketidakpastian pengumuman peringkat utang oleh S&P di mana dua tahun terakhir rilis S&P terjadi di kisaran akhir April hingga awal Mei."Ruang penguatan rupiah masih tersedia melihat dolar index yang terus tertekan walaupun secara fundamental tren naik harga komoditas yang belum kembali akan membatasi ruang apresiasi," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Sementara itu, FOMC meeting ditunggu yang membuat pergerakan USD tertekan. Kombinasi antara buruknya rentetan data ekonomi Amerika Serikat (AS) serta harapan bahwa the Fed belum akan menaikkan FFR target pada FOMC meeting yang akan disimpulkan Kamis dini hari mulai kembali menekan USD.(ABD)