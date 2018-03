Adhi Properti Sasar Pembangunan Apartemen Premium

Jakarta: PT Adhi Persada Properti, menyasar pembangunan produk apartemen premium yang sedang dikembangkan perseroan di kawasan Senayan, The Padmayana.



Anak usaha PT Adhi Karya Tbk (ADHI) ini pun berkontribusi melestarikan lingkungan, senada dengan tagline korporasi yaitu "Building Tomorrow, Today", yaitu membangun masa depan, yang juga berkaitan dengan masalah lingkungan.

"Apa yang kami lakukan adalah bentuk nyata kontribusi untuk pelestarian alam, khususnya di pesisir pantai. Lingkungan yang berkualitas, membuat masyarakatnya juga akan meningkat kualitas hidupnya. Kami bekerja sama dengan Wahana Mangrove Indonesia, untuk menghijaukan pesisir pantai Marunda," kata Direktur Pemasaran APP Wahyuni Sutantri dalam siaran persnya, Selasa, 27 Maret 2018.



Dia menjelaskan setiap unit di apartemen tersebut akan dikontribusikan untuk 1.000 pohon mangrove. Maka dengan total unit sebanyak 145 unit, mangrove yang akan ditanam adalah berjumlah 145 ribu.



"The Padmayana telah bekerja sama dengan Lions Club, komunitas yang turut menyumbangkan 5.000 mangrove untuk mendukung program The Padmayana dalam melestarikan lingkungan," tambah dia.



Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Mangrove Indonesia Nurul Ichsan menambahkan selama periode 2018-2019 penanaman 150 ribu bibit mangrove ini merupakan yang terbesar yang pernah dilakukan oleh korporasi untuk menghijaukan pesisir Jakarta Utara.



Total bibit mangrove yang ditanam di lokasi ini sebanyak 145 ribu dan akan dilakukan secara bertahap. Selain memiliki peran penting dalam menjaga konservasi biota laut, keberadaan hutan mangrove mampu menjadi penahan abrasi yang alami.



Dengan panjang garis pantai yang ada di pantai utara Jawa, khususnya di pesisir Jakarta, pengelolaan lingkungan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, namun juga membutuhkan peran serta dari segenap stakeholder.



"Sejalan dengan konsep pelestarian lingkungan, The Padmayana dikembangkan dengan semangat yang sama, yaitu Saving Environment, di mana apartemen ini, kami mengelola air sisa, untuk diolah lagi agar dapat dipergunakan untuk menyiram tanaman, mencuci mobil, dan lain-lain," tambah dia.



Dia menambahkan PT Adhi Persada Properti menggandeng konsultan arsitek kelas dunia dalam mengembangkan proyek ini, dan hasilnya akan dibangun sebuah hunian dengan cita rasa serta sentuhan karya seni yang tinggi. Sebuah bangunan yang sangat mengedepankan aspek estetikanya.



"The Padmayana akan menjadi apartemen sekelas resor mewah karena dikelilingi area hijau yang asri. Selain itu, dilengkapi dengan ragam fasilitas yang akan membuat penghuninya terasa seperti berlibur," pungkas dia.





(AHL)