IHSG Masih Berpotensi Melemah

Jakarta: Bursa Amerika Serikat (AS) melemah pada perdagangan terakhirnya. Sejumlah pesan twitter dari Presiden AS Donald Trump menggambarkan adanya perpecahan di Gedung Putih serta jatuhnya saham Facebook menyusul adanya perusahaan yang berhasil mengambil data pengguna Facebook tanpa persetujuan yang bersangkutan.



"Sementara itu, investor juga menunggu hasil FOMC meeting pada 20-21 Maret, dimana the Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.

Samuel Research Team menambahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin ditutup turun 0,2 persen dengan dana asing mencatatkan net sell di pasar reguler Rp839 miliar. Hari ini IHSG berpeluang kembali melemah seiring pelemahan bursa AS dan Eropa, EIDO, serta dibuka melemahnya beberapa bursa pagi ini.





"Di minggu ini, keputusan FOMC di AS pada hari rabu waktu setempat menjadi hal penting yang dapat memengaruhi nilai tukar rupiah dan IHSG," ungkap Samuel Research Team.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 335,60 poin atau 1,35 persen, menjadi 24.610,91 poin. Indeks S&P 500 turun 39,09 poin atau 1,42 persen menjadi 2.712,92 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 137,74 poin atau 1,84 persen, menjadi 7.344,24 poin.



Presiden AS Donald Trump pada Minggu 18 Maret menuduh Penasihat Khusus Robert Mueller mempekerjakan Demokrat yang keras untuk menyelidiki dugaan hubungan antara kampanye Presiden 2016 dan Rusia.









