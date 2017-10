Mirae Asset Sekuritas Targetkan 90 Ribu Nasabah

Metrotvnews.com, Makassar: PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menargetkan 90 ribu nasabah hingga akhir 2017 untuk menggunakan produk layanannya.



"Dengan melihat animo masyarakat yang terus meningkat, terlihat pada posisi terakhir sudah mencapai 80 ribu nasabah secara nasional," kata Area Manager PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Ilham Muslim di Makassar, dikutip dari Antara, Minggu 8 Oktober 2017.

Berkaitan dengan hal itu, lanjut dia, pihaknya terus menyosialisasikan peran lembaga sekuritas yang dipimpinnya yang dinilai berbeda dengan lembaga sekuritas lainnya.



Alasannya, lembaganya memberikan literasi keuangan untuk memanfaatkan investasi saham, baik yang selaras dengan BI rate, reksadana khusus margin dan saham syariah.



Selain layanan tersebut, lanjut dia, pihaknya juga memberikan lanyanan berupa pendampingan bagi UMKM yang ingin go public ke pasar bursa saham.



"UMKM yang memiliki permodalan minimal Rp5 miliar akan kami fasilitasi untuk bisa turun ke lantai saham," katanya.



Sementara itu, OE Team Leader PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Robert Tataming mengatakan, keberadaan lembaga ini di Sulsel dan Makassar pada khususnya, diakui baru tiga bulan terakhir.



"Ini memperkenalkan lembaga ini sekaligus mengajak untuk berinvestasi, digelar seminar yang mengulas tentang peran dan fungsi Mirae Asset," pungkas dia.



Hal tersebut dibenarkan Head of Marketing dan layanan daring Randy Gunawan. Dia mengatakan, layanan yang diberikan kepada nasabah adalah sistem one stop service, sehingga nasabah dalam satu kesempatan dapat menikmati beberapa layanan Mirae Asset.





(SAW)