Gerak IHSG Didorong Sentimen Kenaikan Rupiah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik pada penutupan hari ini. IHSG naik setelah ditopang data mata uang rupiah yang mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan hari ini.



IHSG, Rabu, 17 Oktober 2018 tercatat naik 67 poin dengan berada pada 5.868. Volume perdagangan mencapai 6,4 miliar lembar saham dengan nilai Rp5 triliun. Sektor unggulan JII dan LQ45 naik masing-masing sebesar 8,22 poin dan 11,25 poin. Sebanyak 287 saham naik dan 133 saham turun. Sektor perkebunan dan pertambangan menopang pergerakan indeks pada hari ini.

Research Analyst Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper mengatakan hari ini IHSG akan berada di level support 5.692-5.746 dan level resisten 5.827-5854.



"IHSG diprediksi menguat didorong oleh antisipasi investor menjelang musim rilis laporan keuangan kuartal ketiga di 2018," kata Dennies, seperti dikutip dari riset hariannya, Rabu, 17 Oktober 2018.



Selain itu, kata Dennies, penguatan IHSG hari ini juga ditopang oleh gerak nilai tukar rupiah yang cukup stabil. Pelemahan kurs dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bisa dimanfaatkan rupiah untuk berbalik arah ke zona positif.



"Fluktuasi nilai tukar rupiah yang cukup stabil juga diprediksi dapat menopang penguatan IHSG," ucap dia.



Mata uang rupiah menguat hingga penutupan perdagangan sore ini. Rupiah menguat di tengah melemahnya indeks dolar pada hari ini sehingga keperkasaan dolar AS mulai berkurang terhadap mata uang global.



Bloomberg, Rabu, 17 Oktober 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 50 poin dengan berada pada level Rp15.150 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah menguat 50 poin dengan berada pada Rp15.145 per USD. Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah menguat dengan berada pada Rp15.178 per USD.





