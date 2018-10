Saham Lippo Anjlok Akibat OTT Perizinan Meikarta

Jakarta: Analis pasar modal Indra menilai bahwa kabar mengenai operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta berdampak negatif pada kinerja saham Grup Lippo, terutama sektor properti, yang terlihat dari penurunan harga saham.



"Kabar itu membuat penilaian investor menjadi negatif terhadap saham Grup Lippo, terutama sektor properti," ujar Indra yang juga Analis Henan Putihrai Sekuritas di Jakarta dikutip dari Antara, Senin, 15 Oktober 2018.

Investor, lanjut dia, juga akan terus menanti hasil proses klarifikasi lebih lanjut seraya melakukan kalkulasi valuasi harga sahamnya.



"Investor akan mencermati siapa saja pihak-pihak yang terkena kasus itu. Jika manajemen pengelola Meikarta tersandung kasus maka dampak negatifnya dapat berlanjut," katanya.



Terpantau harga saham PT Lippo Cikarang Tbk yang merupakan pengembang Meikarta, dengan kode perdagangan LPCK di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan sebesar 14,77 persen Rp1.385 per saham.



LPCK merupakan anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Sang induk usaha pun, LPKR, juga mengalami koreksi sebesar 2,68 persen Rp290 per saham pada Senin.





(SAW)