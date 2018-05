Penguatan USD Diprediksi Semakin Tekan Gerak Rupiah

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak menguat di level 93-94 terhadap beberapa mata uang utama dunia setelah tensi perang dagang antara AS-Tiongkok berangsur-angsur melemah. Kondisi itu terjadi setelah Tiongkok sepakat untuk mengurangi ketidakseimbangan neraca perdagangan dengan AS.



Selain itu, Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan, kuatnya data tenaga kerja di AS memberi sinyal the Fed untuk menaikkan suku bunga acuan di Juni. Sedangkan penguatan indeks USD tersebut diperkirakan semakin memperlemah posisi nilai tukar rupiah yang minim katalis positif dari dalam negeri.

"Seiring masih cukup kuatnya USD serta usai kenaikan tingkat suku bunga acuan, gerak nilai tukar diprediksi masih akan bergerak di level Rp14.100 sampai dengan Rp14.200 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.



Sementara itu, imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Senin kemarin turun masing-masing sebanyak satu bps ke level 3,06 persen dan 3,19 persen seiring menguatnya USD yang didorong semakin redanya isu perang dagang.



Sedangkan harga minyak WTI dan gas kemarin masing-masing bergerak naik. Harga minyak naik sebesar 0,33 persen (USD72.48 per barel) dan harga gas naik 0,39 persen (2,82 per MMBtu) seiring kemungkinan diberlakukannya sanksi terhadap Iran dan Venezuela oleh AS.



"Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak naik seiring kemungkinan masih besarnya tekanan terhadap pelemahan rupiah akibat berbagai faktor. Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,3-7,7 persen," pungkas Ahmad Mikail.









