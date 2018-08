Semen Baturaja Bukukan Pendapatan Rp78,3,3 Miliar

Jakarta: PT Semen Baturaja Tbk membukukan pendapatan sebesar Rp783,5 miliar pada semester I-2018 atau tumbuh 25 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp627,4 miliar.



"Di tengah kondisi harga batu bara yang terus meningkat, perseroan mampu melakukan efisiensi melalui program cost leadership initiative seperti menurunkan factor clinker dan optimalisasi Pabrik Baturaja II yang lebih hemat energi," Direktur Utama Semen Baturaja, Rahmad Pribadi dalam paparan publik di Jakarta dikutip dari Antara, Senin, 27 Agustus 2018.

Ia menambahkan efisiensi yang dilakukan perseroan pada semester pertama tahun ini turut berdampak pada membaiknya marjin keuntungan dan menjadi yang tertinggi di industri.



"Laba kotor perseroan tumbuh 25,2 persen menjadi Rp237,5 miliar dengan 'Gross Profit Margin' sebesar 30,3 persen sementara rata-rata GPM industry sebesar 28,3 persen," katanya.



Saat ini, Rahmad Pribadi menyampaikan perseroan memiliki kapasitas produksi semen sebesar 3,85 juta ton per tahun setelah beroperasinya Pabrik Baturaja II yang memiliki kapasitas produksi semen sebesar 1,85 juta ton per tahun pada September tahun lalu.



"Dengan adanya pabrik baru maka Perseroan menargetkan untuk terus meningkatkan volume penjualan untuk meningkatkan utilisasi pabrik yang ditargetkan tahun ini dapat mencapai 60-65 persen dari total kapasitas produksi semen Perseroan," katanya.



Sementara itu tercatat, perseroan membukukan penjualan semen bulan Juli 2018 sebanyak 189.701 ton atau tumbuh 82 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 104.314 ton.



Penjualan semen secara nasional pada Juli mengalami peningkatan sebesar 12 persen dibanding tahun lalu karena Juli tahun lalu terdapat hari raya Idul Fitri sehingga kenaikan pada bulan Juli tahun ini merupakan refleksi dari normalisasi penjualan dari bulan sebelumnya yang terkendala banyaknya hari libur.







(SAW)