BUMI Terlempar dari Indeks LQ45

Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan anggota saham dalam indeks LQ45 yang akan berlaku dari Agustus 2018 sampai dengan Januari 2019.



Indeks LQ45 merupakan indeks yang berisikan saham-saham yang aktif diperdagangkan di bursa. Pertimbangan fundamental perusahaan juga menjadi kriteria khusus dalam pemilihan saham di LQ45.

Dalam pengumuman yang akan berlaku sebagaimana dilansir Medcom.id, Rabu 25 Juli 2018, tercatat bahwa beberapa emiten dikeluarkan dari indeks acuan LQ45. Indeks yang keluar adalah PT Global Mediacom TBk (BMTR), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Hanson Internsional Tbk (MYRX),PT Pakuwon Jati (PWON), dan PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM).



Sementara indeks yang masuk dalam indeks LQ45 adalah PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Total ada 45 emiten dalam indeks ini yang terdiri dari berbagai sektor seperti energi, infrastruktur, perbankan hingga konsumer.



Pada penutupan perdagangan hari ini saham yang keluar dari indeks LQ45 bergerak bervariasi. BMTR misalnya jatuh sebanyak tujuh poin dengan berada pada Rp498 per lembar saham. BUMI naik sebanyak 10 poin dengan berada pada RP254 per lembar saham.



Sementara itu indeks saham MYRX naik sebesar 11 poin dengan berada pada Rp140 per lembar saham. PWON stagnan dengan berada pada Rp560 per lembar saham. Kemudian TRAM naik enam poin dengan berada pada Rp366 per lembar saham.





(AHL)