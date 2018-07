Rupiah Ditaksir Menguat ke Rp14.300-Rp14.330/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan sedikit menguat pada awal perdagangan pekan ini.



"Rupiah diperkirakan akan sedikit menguat terhadap USD didorong ekspektasi rendahnya inflasi Juni yang diperkirakan sebesar 3,3 persen (yoy) atau sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,23 persen (yoy)," tutur analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Senin, 2 Juli 2018.

Menurut dia, efek kenaikan suku bunga Bank Indonesia 7-Days Repo Rate sebesar 50 basis poin (bps) Jumat lalu juga diperkirakan masih akan membantu penguatan rupiah.









"Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.300 per USD-Rp14.330 per USD pada hari ini," tambah dia.



Dolar AS pun diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 94,2-94,7 terhadap beberapa mata uang utama dunia, terutama euro setelah pemimpin Uni Eropa berhasil sepakat terhadap kebijakan migrasi Eropa yang akan lebih ketat.



Hal tersebut mendorong penguatan euro terhadap dolar sebesar 0,84 persen Jumat lalu. Selain itu, inflasi Uni Eropa yang meningkat menjadi dua persen di Juni dibandingkan 1,9 persen bulan sebelumnya mendorong ekspektasi positif terhadap perkembangan ekonomi Eropa.





(AHL)